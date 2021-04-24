Metz'i yenen PSG, maç fazlasıyla zirveye çıktı

Puanını 72'ye yükselten PSG, maç fazlasıyla Lille 'in önüne geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Metz ise 43 puanda kaldı.

İkinci devrede ev sahibi Metz, 46. dakikada Fabien Centonze'un golüyle skoru 1-1'e getirdi. Çabuk toparlanan PSG, 59. dakikada Mbappe ve 89. dakikada penaltıdan Mauro Icardi 'nin fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren PSG, 34. haftada Saint-Symphorien Stadı'nda Metz'e konuk oldu.

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