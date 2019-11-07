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Mevlid-i Nebî Sergisi MÜSİAD'da yarın açılıyor

6 saat önce

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) alemi teşrifinin yıl dönümüne özel hazırlanan Mevlid-i Nebi Sergisi yarın açılacak.

Mevlid-i Nebî Sergisi MÜSİAD'da yarın açılıyor, System.String[]

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) alemi teşrifinin yıl dönümüne özel hazırlanan Mevlid-i Nebi Sergisi yarın açılacak.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) yapılan açıklamaya göre, hat, tezhip ve minyatür alanında çalışmalarda bulunan otuz üç sanatçının kırka yakın eserinden oluşan sergi, yarın saat 15.00'te MÜSİAD Genel Merkezi'nde meraklıların beğenisine sunulacak.

MÜSİAD ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) İslami Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) alemi teşrifinin yıl dönümünde açılan Mevlid-i Nebi Sergisi, sanatseverlerle buluşuyor.


FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Ali Toy rehberliğinde İslami Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile projelendirilerek hayata geçirilen Mevlid-i Nebi Sergisi; Efendimiz'le (s.a.v) ilgili ayetlerden, hadislerden, Süleyman Çelebi'nin Vesiletü'n Necat'ından seçilen beyitlerle hazırlandı.

20 Aralık Cuma gününe kadar sanatseverlerin ilgisine açık olacak serginin açılışı, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı'nın katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:24 Kaynak: AA
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