Mevlit Kandili
7 saat önce
Bitlis'in Hizan ilçesinde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:22 Kaynak: AA
Bitlis'in Hizan ilçesinde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Hizan İlçe Müftülüğü tarafından Bediüzzaman Ulu Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu.
Türkçe ve Kürtçe mevlit okunmasıyla devam eden programda ilahiler de söylendi.
Program sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili uyarısı: Bu gece tövbe için bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirelim Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadının beraat kararı istinafa taşıdı Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı