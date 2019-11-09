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Mevlit Kandili

7 saat önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

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Bitlis'in Hizan ilçesinde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Hizan İlçe Müftülüğü tarafından Bediüzzaman Ulu Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Türkçe ve Kürtçe mevlit okunmasıyla devam eden programda ilahiler de söylendi.

Program sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bediüzzaman Said Nursi, Mevlit Kandili, Bitlis, Hizan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:22 Kaynak: AA
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