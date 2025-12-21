Ölü bulundukları otomobilde, isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildi - Son Dakika
Ölü bulundukları otomobilde, isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildi

21.12.2025 12:39
Osmaniye'de 16 yaşındaki Eylül K. ve 19 yaşındaki Veysel Ç. mezarlıkta park halinde bulunan bir otomobilde boğazları kesilmiş halde bulundu. Araçta Veysel ve Eylül'ün isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirilirken, polis ekipleri Veysel Ç.'nin Eylül K.'yi boğazını keserek öldürdükten sonra kendi boğazını kesip intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Asri Mezarlık içerisinde meydana geldi. Mezarlıkta park halinde bulunan otomobilde hareketsiz duran 2 kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İSİMLERİNİN YAZILI OLDUĞU BIÇAK ELE GEÇİRİLDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Veysel Ç. ile Eylül K.'nin hayatını kaybettiği belirledi. Vücutlarında kesici alet yarası bulunan 2 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Bu arada araçta Veysel ve Eylül'ün isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildiği bildirildi.

KIZ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETMİŞ OLABİLİR

Olaya ilişkin soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, Veysel Ç.'nin Eylül K.'yi boğazını keserek öldürdükten sonra kendi boğazını kesip intihar ettiği üzerinde duruyor.

Kaynak: DHA

Osmaniye, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Polis, Eylül, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 123456789 123456789:
    tek yol İslam tabii bu sahtekarlarınki gibi değil 1 1 Yanıtla
  • 123456789 123456789:
    sahtekar derken kimlerden bahsettiğimi biliyorsunuz 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:56
