MHP Aydın İl Başkanlığı, ihtiyaç sahibi kişiye, akülü tekerlekli sandalye hediye etti - Son Dakika

MHP Aydın İl Başkanlığı, doğuştan bedensel engelli olduğu kaydedilen kişinin, akülü tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladı.

MHP İl Başkanı Haluk Alıcık ve beraberindeki heyet, Çine ilçesine bağlı Bucak Mahallesi'nde yaşayan Aydın Denktaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette Denktaş'a, alınan akülü tekerlekli sandalye hediye edilidi.

Tekerlekli sandalyenin hayırlı olmasını dileyen Alıcık, "Engellilere hizmet etmek, onların ihtiyaç ve taleplerine cevap vermek sosyal hayattaki etkinliklerini genişletip yaşam şartlarını ve kalitelerini yükseltmek öncelikli görev ve sorumluluklarımızdandır." diye konuştu.