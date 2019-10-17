Son Dakika Haberleri: MHP Beypazarı Belediye Başkan Yardımcısından partiye ziyaret
Son Dakika Güncel MHP Beypazarı Belediye Başkan Yardımcısından partiye ziyaret

MHP Beypazarı Belediye Başkan Yardımcısından partiye ziyaret

1 saat önce

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Tuncel'in partilerini ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi paylaştığını belirtti.

MHP Beypazarı Belediye Başkan Yardımcısından partiye ziyaret, System.String[]

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Tuncel'in partilerini ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi paylaştığını belirtti.

Orhan, ilçede yürütülecek çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundukları Tuncel'e teşekkür ederek, "Tüm Meclis üyelerimize çalışmalarında başarılar dilerim. Hepimiz biriz. Hepimiz Beypazarı ilçemiz için çalışıyoruz." dedi.

Parti çalışmalarında koordinasyonun önemine işaret eden Orhan, şunları kaydetti:

"Toplantılarla yapılan çalışmaların değerlendirmesini yapıyoruz. MHP İlçe Başkanlığı olarak esnaf ziyaretlerine de başladık. Esnafımızı iş yerinde ziyaret ediyor, varsa sıkıntılarını alıyoruz. Hizmete odaklı çalışıyoruz."

Osman Tuncel, Beypazarı, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:06 Kaynak: AA
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