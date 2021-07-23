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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan Beypazarı'na ziyaret - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan Beypazarı'na ziyaret

23.07.2021 16:07

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde bayramlaşma programlarına katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde bayramlaşma programlarına katıldı.

Yıldırım, ilk olarak Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan'ı ziyaret etti, ardından cuma namazını Tarihi Sultan Alaeddin Camisi'nde kıldı.

Namaz çıkışı esnaf ziyaretlerinde bulunan Yıldırım ve Orhan, partililerle Suluhan Kervansarayı'nı gezerek bilgi aldı.

Yıldırım, tarihi kervansarayın bir an evvel ihale edilerek, turizme kazandırılmasının önemine değindi.

Yıldırım, "Böylesi muhteşem eserlerin atıl durumda olması hiç de hoş değil. Suluhan Kervansarayı Beypazarı turizmine zenginlik katacak bir yerdir." dedi.

Ardından Nallıhan İlçe Başkanı İlker Oymaağaç'ı ziyaret eden Yıldırım, partililerinin bayramını kutladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan Beypazarı'na ziyaret
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan Beypazarı'na ziyaret
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan Beypazarı'na ziyaret
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan Beypazarı'na ziyaret
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan Beypazarı'na ziyaret
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan Beypazarı'na ziyaret
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan Beypazarı'na ziyaret
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan Beypazarı'na ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi, Beypazarı, Nallıhan, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan Beypazarı'na ziyaret - Son Dakika


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