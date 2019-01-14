Son Dakika Haberleri: MHP Heyetinden Vali Bilmez'e Ziyaret

MHP Heyetinden Vali Bilmez'e Ziyaret

34 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Mehmet Salih Güngöralp, yönetimi kurulu üyesi ve ilçe başkanları ile Vali Mehmet Emin Bilmez'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP Heyetinden Vali Bilmez'e Ziyaret, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Mehmet Salih Güngöralp, yönetimi kurulu üyesi ve ilçe başkanları ile Vali Mehmet Emin Bilmez'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Bilmez ile makamında sohbet eden Başkan Güngöralp, yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarını tanıttı. Vali Bilmez'e hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Güngöralp, Van'a yapılacak hizmetlerde parti olarak üzerlerine düşen bütün görevleri yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Vali Mehmet Emin Bilmez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Van'da birlik beraberlik içerisinde güzel hizmetler yapacaklarını ifade etti. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:12 Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Emin Bilmez, Van, MHP, Güncel
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