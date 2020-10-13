MHP Mersin Milletvekili Şimşek'ten Tarsus Ziraat Odası'na ziyaret - Son Dakika

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Tarsus Ziraat Odası'nı ziyaret etti.

Şimşek, beraberindekilerle odaya yaptığı ziyarette, Başkan Veyis Avcı ile bir araya geldi.

Avcı'dan ilçedeki tarımsal faaliyetlere ilişkin bilgi alan Taşkın, sektör temsilcilerinin taleplerini dinledi.

Şimşek, burada yaptığı konuşmada, Mersin ve Tarsus'un önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olarak öne çıktığını belirterek, üreticilerin tüm sorunlarını dile getirip, çözümü konusunda girişimlerde bulunduklarını ifade etti.