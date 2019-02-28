Son Dakika Haberleri: Michelin Yıldızlı Şef Aşçı Gary Rhodes'tan Euronews'e Özel Tarif: Somon Tava ve Kuşkonmazlı...

Michelin Yıldızlı Şef Aşçı Gary Rhodes'tan Euronews'e Özel Tarif: Somon Tava ve Kuşkonmazlı...

1 saat önce

Lezzet Programı'nın Dubai özel bölümünde, bu çok kültürlü şehirde dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şef aşçı Gary Rhodes ile farklı tatlar keşfediyoruz.

Lezzet Programı'nın Dubai özel bölümünde, bu çok kültürlü şehirde dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şef aşçı Gary Rhodes ile farklı tatlar keşfediyoruz…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:36 Kaynak: Youtube

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