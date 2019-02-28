Michelin Yıldızlı Şef Aşçı Gary Rhodes'tan Euronews'e Özel Tarif: Somon Tava ve Kuşkonmazlı...
1 saat önce
Lezzet Programı'nın Dubai özel bölümünde, bu çok kültürlü şehirde dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şef aşçı Gary Rhodes ile farklı tatlar keşfediyoruz.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:36 Kaynak: Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 15 Temmuz Gecesi İstanbul'a Getiren Pilotun FETÖ'cü Olduğu Ortaya Çıktı
Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti
Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz