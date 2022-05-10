Microsoft'tan Windows 11 için sinir bozan yenilik - Son Dakika
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Microsoft'tan Windows 11 için sinir bozan yenilik

10.05.2022 08:26
Microsoft'tan Windows 11 için sinir bozan yenilik

Windows 11 kurulumu için Microsoft hesabı zorunlu oldu. Artık Windows 11 Pro'da da Microsoft hesabıyla giriş yapılması gerekiyor.

Teknoloji devi, Windows 11 kurulumu sırasında kullanıcıların Microsoft hesaplarıyla giriş yapmasını istiyor. Daha önce sadece Windows 11 Home kullanıcılarından istenen bu zorunluluk, artık Windows 11 Pro için de genişletilmiş durumda.

Windows 11 sürüm 22H2 güncellemesiyle birlikte Microsoft, daha fazla kullanıcının canını sıkacak bir şart getirdi. İşletim sistemi kurulumunu tamamlamak için Microsoft hesabınızla giriş yapmak zorundasınız. Peki Microsoft, kullanıcıların tepkisine rağmen neden hesapla giriş yapılmasını şart koşuyor?

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Windows 11 kurulumu için Microsoft hesabı zorunlu oldu

Windows 11 22H2, kurulum sürümü fark etmeksizin yerel bir hesapla kurulum yapma seçeneğini kaldırıyor. Daha önce sadece Windows 11 Home sürümü için uygulanan bu kara, artık Windows 11 Pro'ya da getirilmiş durumda. Yani Windows 11 kurulumunu tamamlamak için Microsoft hesabı zorunlu oldu.

Microsoft'tan Windows 11 için sinir bozan yenilik

Kurulumla birlikte Microsoft hesabınızı bağlamanız, cihazda OneDrive'ın yapılandırılmasını mümkün kılıyor. Bu sayede de mobil dahil olmak üzere Microsoft hesabınızın bağlı olduğu tüm cihazlarınız arasında veriler senkronize ediliyor. Böylece teknoloji devi, birden fazla bilgisayarı yönetmenize yardımcı oluyor.

Windows 11'e Microsoft hesabıyla giriş yapmak, kullanım açısından büyük avantajlar sağlıyor olsa da, çoğu kullanıcının ilk günden bu yana istemediği bir özellikti. Ancak Windows 11 Enterprise sürümünün henüz Microsoft hesabı istemediğini hatırlatalım.

Ayrıca Microsoft hesabıyla giriş yapmanın sadece kişisel kullanımlarda istendiğini de belirtelim. İş veya okul için yapılan seçimlerde, kuruluşunuzun hesabını kullanmanız gerekiyor.

Microsoft'tan Windows 11 için sinir bozan yenilik

Windows 11 kurulumunda ufak bir açık olduğu tespit edildi. Gerçek olmayan Microsoft hesabı e-postası ve parolası girerek hesap gereksinimini atlamak hala mümkün, ancak Microsoft'un bu açığı kapatacağı düşünülüyor.

Teknoloji devinin bu isteği aslında mobil dünyada bir zorunluluk haline geldi. Örneğin Google, Play hizmetlerine erişim sunmak için Google hesabıyla giriş istiyor. Apple ise App Store gibi belirli uygulamalar veya hizmetler için Apple Kimliği şartını koşuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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