Mide bulandıran olay! Telegram üzerinden çocuğun cinsel içerikli videolarını para karşılığı satan ve alan kişilerin soruşturması tamamlandı - Son Dakika
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Mide bulandıran olay! Telegram üzerinden çocuğun cinsel içerikli videolarını para karşılığı satan ve alan kişilerin soruşturması tamamlandı

15.03.2022 23:40
Mide bulandıran olay! Telegram üzerinden çocuğun cinsel içerikli videolarını para karşılığı satan ve alan kişilerin soruşturması tamamlandı

Telegram üzerinden çocuğun cinsel istismarına yönelik müstehcen görüntülerini ve videolarını para karşılığı satan ve satın alan kişilerin tespit edilmesi üzerine soruşturma tamamlandı. Birçok meslek gruptan kişinin bulunduğu 33 şüpheli hakkında 2 yıldan 10 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan tespitler sonucunda Telegram isimli sosyal paylaşım uygulamasında çeşitli gruplarda çocuğun cinsel içerikli videolarının para karşılığı satıldığı veya paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

RUMUZ KULLANIYORLARMIŞ

İddianamede, Telegram isimli sosyal paylaşım uygulamasında "Kuralsızlar çetesi" ve "MORP" isimli gruplarda çocuğun cinsel içerikli videoları ve görüntülerinin paylaşıldığı ifade edildi. ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi'nin (NCMEC) hazırladığı çocuk istismarı raporunun da yer aldığı iddianamede, şüphelilerin elektronik para üzerinden 30 liraya kadar satış yaptıkları ve rumuz kullandıkları kaydedildi.

ŞÜPHELİLERİN İFADESİNE YER VERİLDİ

Çocukların cinsel içerikli videolarının temin edildiği gruplardaki yönetici hesaplarına sahip olduğu tespit edilen şüpheli H.K.'ye elektronik para hesabı üzerinden diğer şüpheliler tarafından farklı tarihlerde para yatırıldığının belirlendiği, ancak şüphelinin 15-30 TL arası bir fiyata internet paketi sattığını, para karşılığında çocuğun cinsel istismarı içerikli müstehcen içerikli görüntü paylaşmadığını söylediği iddianamede yer aldı. Beyin cerrahı olan şüpheli K.M. ise savunmasında, "Gruplara yetişkin pornosu izlemek amaçlı girdiğini, çocuk pornografisi görünce çıktığını" iddia ettiği iddianamede yer aldı. Polis olan şüpheli F.B.'nin ise çocuğun cinsel istismarı içerikli görüntüleri bilerek ve isteyerek indirmediğini, başka bir yerde depolamadığını veya paylaşmadığını, görüntüleri indirmeden içeriğini göremediğini, çocuk pornografisi olduğunu görünce grubu şikayet ettiğini ve görüntüleri sildiğini, pişman olduğunu söylediği anlatıldı.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

İddianamede, 21'i tutuklu 33 şüphelinin "Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar değişen hapis istemiyle cezalandırılmaları istendi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Müstehcen, Telegram, Çocuk, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Mide bulandıran olay! Telegram üzerinden çocuğun cinsel içerikli videolarını para karşılığı satan ve alan kişilerin soruşturması tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mide bulandıran olay! Telegram üzerinden çocuğun cinsel içerikli videolarını para karşılığı satan ve alan kişilerin soruşturması tamamlandı - Son Dakika
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