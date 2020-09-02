Midyat Kaymakamı Dündar, muhtarlarla toplantı düzenledi - Son Dakika

Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, mahalle ve köy muhtarları ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Milli İrade Ortaokulu'nda gerçekleştirilen Belediye Başkanı Veysi Şahin ile kurum amirlerininde katıldığı toplantıda muhtarlarının talep ve sorunları dinlendi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin bilgilendirilmede bulunuldu.

Dündar, yaptığı konuşmada Kovid-19 ile mücadelede kamu kurumları, kolluk kuvvetleri ve muhtarlar başta olmak üzere herkese görevler düştüğünü belirtti.

Salgınla mücadelede maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyene herkesin dikkat etmesi ve bu konuda vatandaşların uyarılması gerektiğini ifade eden Dündar, şöyle konuştu:

"Duyarsız kişiler ne yazık ki tedbirsiz çarşıya pazara, taziye yasak olmasına rağmen taziyeye de gidiyor. Herkesten bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Bazıları sorumsuz bir şekilde virüsün yayılmasına hizmet ediyor. Bu işi ceza ile çözme taraftarı değiliz, illa ki kurallara uymamız için birisinin cezamı kesmesi gerekir."

Belediye Başkanı Şahin ise, geçmişte dere yataklarına inşaatlar yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Lütfen mahallenizde bir inşaata başlayacağınız zaman, gelin bizlerden destek alın. Mimarlarımızı, harita mühendislerimizi gönderelim, imara uygun yapılar yapılsın. Uygunsuz ve izinsiz yapılan inşaatlar kaçak yapılaşmaya giriyor. Kesinlikle imara aykırı yapılaşmaya izin vermeyeceğiz."