Midyat'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika

Midyat'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Mardin'in Midyat ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için mevlit okutuldu.

Mardin'in Midyat ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için mevlit okutuldu.

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Ulu Cami Mahallesi, Hacı İsa Cengiz Cami'sinde düzenlenen programa Kaymakam Tekin Dündar, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada konuşan Kaymakam Dündar, 15 Temmuzun millete vurulmak istenen esaret kelepçesinin bir kez daha paramparça edildiği tarih olduğunu söyledi. Kaymakam Dündar, "Şehit kanlarıyla İslam vatanı yapılmış bu coğrafyanın işgal edilmeyeceğinin tescili, hür yaşamış hür yaşayacak milletimizin zaferle sonuçlanmış kurtuluş mücadelesidir" dedi.


Konuşmaların ardından mevlit okunup dualar edildi. 15 Temmuz günü şehit edilen Midyatlı özel harekat polisi Velit Bekdaş da kabri başında dualarla anıldı. - MARDİN

Mardin, Midyat, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Midyat'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika
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