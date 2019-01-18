Midyat'ta Öğrencilere Sömestir Hediyesi
1 saat önce
Midyat ilçesinde Şenköy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine sömestir hediyesi olarak mont dağıtıldı.
Midyat
ilçesinde Şenköy
Çok Programlı Anadolu Lisesi
öğrencilerine sömestir hediyesi olarak mont dağıtıldı. Okul Müdürü Mehmet Öztekin Akçay
'ın girişimleri sonucu İstanbul
'da yaşayan bir hayırsever tarafından okulda okuyan tüm öğrencilere sömestir hediyesi olarak mont gönderildi.
Karnelerini alan öğrenciler hediyelerini görünce de mutlu oldu.
Akçay, 2018-2019 yılı eğitim öğretim yılının birinci dönemini bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Öğrencilere bir nebze de olsa katkı sağlamak istediklerini kaydeden Akçay, bir hayırseverin katkılarıyla bütün öğrencilere karne hediyesi olarak birer mont verdiklerini belirtti.
Öğrenciler de mont yardımı için teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:44 Kaynak: AA
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