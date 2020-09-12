Mardin- Midyat karayolunda seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mardin'den Midyat'a doğru seyir halinde olan 47 AT 245 plakalı M.A.B. sevk ve idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Midyat'a 2 kilometre kala meydana gelen kazanın ardından bölgeye sevk edilen 112 acil servis ambulansları ile yaralılar Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 11:34 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Midyat'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika