Midyat'ta zehirlendiği ileri sürülen yavru köpekler tedavi ediliyor - Son Dakika
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Midyat'ta zehirlendiği ileri sürülen yavru köpekler tedavi ediliyor

17.06.2022 18:13

Mardin'in Midyat ilçesinde zehirlendiği iddia edilen sahipsiz 4 yavru köpek, tedavi altına alındı.

Mardin'in Midyat ilçesinde zehirlendiği iddia edilen sahipsiz 4 yavru köpek, tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Söğütlü Mahallesi'nde, yavru köpeklerin hareketsiz yattığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İlçe Jandarma ekipleri, Midyat Belediyesi veteriner hekimi ve Midyat Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri, olay yerine geldi.

Besin zehirlenmesi tespit edilen köpekler tedavi altına alındı.

Veteriner hekim Ömer Bedir, köpeklerin sağlık durumlarının iyiye gittiğini belirterek, "Tedavilerinin ardından, onları sahiplendireceğiz." dedi

Midyat Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Zeynel Abidin Erdem de yetkililere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Midyat'ta zehirlendiği ileri sürülen yavru köpekler tedavi ediliyor - Son Dakika

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