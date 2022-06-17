Midyat Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Zeynel Abidin Erdem de yetkililere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

İlçe Jandarma ekipleri, Midyat Belediyesi veteriner hekimi ve Midyat Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri, olay yerine geldi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Midyat'ta zehirlendiği ileri sürülen yavru köpekler tedavi ediliyor - Son Dakika

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