Mihalgazi'de Ambulans Teslim Töreni
46 dakika önce
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Mihalgazi ilçesine gönderilen tam donanımlı ambulans törenle teslim edildi.
İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından Mihalgazi
ilçesine gönderilen tam donanımlı ambulans törenle teslim edildi.
Mihalgazi Toplum Sağlığı Merkezi önündeki törene, İlçe Kaymakam Hasan Hüseyin
Uzan, Belediye Başkanı Zeynep Akgün
, İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge ile diğer davetliler katıldı.
Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni ve tam donanımlı ambulansın ilçeye hayırlı olmasını diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:40 Kaynak: AA
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