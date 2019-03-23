Son Dakika Haberleri: Mihalgazi'de Ambulans Teslim Töreni

Mihalgazi'de Ambulans Teslim Töreni

46 dakika önce

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Mihalgazi ilçesine gönderilen tam donanımlı ambulans törenle teslim edildi.

Mihalgazi'de Ambulans Teslim Töreni, System.String[]
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Mihalgazi ilçesine gönderilen tam donanımlı ambulans törenle teslim edildi.

Mihalgazi Toplum Sağlığı Merkezi önündeki törene, İlçe Kaymakam Hasan Hüseyin Uzan, Belediye Başkanı Zeynep Akgün, İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge ile diğer davetliler katıldı.

Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni ve tam donanımlı ambulansın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:40 Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Mihalgazi, Sağlık
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