Son Dakika Haberleri: Milas'ta tırla çarpışan traktörün sürücüsü öldü
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Milas'ta tırla çarpışan traktörün sürücüsü öldü

24 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesinde tırla çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Milas ilçesinde tırla çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kadir Karaca'nın (65) kullandığı 48 LC 751 plakalı traktör, Çamköy Mahallesi'nde T.Ö. idaresindeki 48 ABL 26 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, traktör sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına aldı.

Olay yerine gelerek Karaca'nın hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi ve yakınları fenalık geçirdi.

Milas'ta tırla çarpışan traktörün sürücüsü öldü

Kadir Karaca, Muğla, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:19 Kaynak: AA
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