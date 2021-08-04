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Milas yangını termik santrale sıçrarsa ne olacak? Yetkili isim ihtimalleri değerlendirdi: Patlama beklemiyorum - Son Dakika

Milas yangını termik santrale sıçrarsa ne olacak? Yetkili isim ihtimalleri değerlendirdi: Patlama beklemiyorum

04.08.2021 10:25

Milas'ta günledir söndürülemeyen yangın termik santrale çok yaklaştı. Bölge halkı korkuya kapılırken, alevlerin termik santrale sıçraması halinde neler yaşanabileceğini TMMOB Makine Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Üyesi Orhan Aytaç değerlendirdi. Termik santralin devre dışı kalması halinde bunun Türkiye'deki genel elektrik arzına etkisinin olmayacağını belirten Aytaç, "Bir petro kimya tesisi gibi bir patlama ya da ağır sonuçlar doğuracak felaket beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Günlerdir devam eden ve havadan müdahalede yaşanan zaafiyet nedeniyle söndürülemeyen yangın, Muğla Milas'taki iki termik santrale çok yaklaştı. Ören mahallesindeki Kemerköy Termik Santrali'ne ulaşması ise an meselesi. Diğer tarafta başka bir yangının Fesleğen Yaylası'ndaki Yeniköy Termik Santrali'ne de çok yakınlaştığı haberleri geliyor. Milas Belediye Başkanı acil yardım çağrısında bulundu. Termik santraller yangına teslim olursa neler olacağını herkes merak ediyor. Patlamalar olacak mı, nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyayız, elektrik kesintileri olacak mı, tüm Türkiye etkilenecek mi?

KONUYU İKİ YÖNDEN ELE ALMAK GEREKİYOR

Tüm bu soruları Türkiye'de termik santraller konusunda en yetkin isimlerden biri olan TMMOB Makine Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Üyesi Orhan Aytaç, Sözcü gazetesine değerlendirdi. Konuyu iki yönden ele almak gerektiğini kaydeden Aytaç ilkinin yangının termik santrali sarması halinde herhangi bir patlama veya başka bir felakete yol açma ihtimali, ikincisinin ise elektrik kesintilerine yol açıp açmayacağı olduğunu vurguladı.

Orhan Aytaç şu tespitlerde bulundu:

"Milas'taki yangının olduğu bölgede iki ayrı termik santral var. Biri Yeniköy, diğeri Kemerköy. Gelen bilgilere göre şu an yangın Kemerköy santraline çok yaklaşmış durumda. Kemerköy 3 üniteden oluşuyor ve 630 megavat gücünde. İkisi yani 420 megavatlık kısmı aktif durumda. Dün gece 24.00'a kadar üretimin devam ettiğini biliyoruz. Ancak bugün çalışıp çalışmadığı konusunda ilgili bir bilgi yok, bunu biz göremiyoruz.

"GENEL ELEKTRİK ARZINA ETKİSİ OLMAZ"

Bu santralin genel elektrik üretimi içindeki payı yaklaşık yüzde 2'dir. Termik santralin devre dışı kalması halinde bunun Türkiye'deki genel elektrik arzına bir etkisi olmaz.

Kuraklık nedeniyle HES'lerde de üretim düşmüş olsa dahi, diğer santraller devreye girer, maliyet nedeniyle çalışmayan doğalgaz santralleri devreye alınarak sorunsuz atlanır. Zaten elektrik üretiminde plansız bir arz fazlası kapasite olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz.

Milas'taki yangın termik santrale ulaşırsa patlama meydana gelir mi? Yetkili isim ihtimalleri tek tek değerlendirdi

"PETRO KİMYA TESİSİ GİBİ PATLAR MI?"

Olayın ikinci kısmı bir felakete yol açıp açmayacağı konusudur. Bir petro kimya tesisi gibi bir patlama ya da ağır sonuçlar doğuracak felaket beklemiyoruz.

Termik santrallerde yangının etkisini artıracak yanıcı kimyasallar var.Örneğin jenaratörleri soğutmak için hidrojen var. Bunun yanında kömürün tutuşturulması için ilk aşamada kullanılan mazot fuil oil var. Bunların boşaltılması çok önemli.

Resmi bir açıklama yok ama bize gelen duyumlar bu işlemin yapıldığını santraldeki hidrojen depolarının boşaltılarak suyla doldurulduğunu, mazotun boşaltıldığı yönünde.

HENDEKLER KAZILMIŞ

Bunun yanında termik santrallerin etrafındaki otların temizlendiği ve hendekler kazıldığı, şirketin arazöz ve itfaiye personeli takviyesi yaptığı yönünde bilgiler var. Bunların tamamı yapılması gereken doğru uygulamalar.

Diğer yandan santralin ana enerji kaynağı kömürle ilgili şanslı bir durum var. Genelde kullanılacak kömür termik santrallerin hemen yanında depolanırken Kemerköy'de depolama alanı kuş uçuşu yaklaşık 4-5 kilometre uzakta yapılmış. Bu nedenle risk daha da azalmıştır. 20 bin ton kömürün burada depolandığını tahmin ediyoruz.

Milas'taki yangın termik santrale ulaşırsa patlama meydana gelir mi? Yetkili isim ihtimalleri tek tek değerlendirdi

ALEVLER SANTRALE GİRERSE NE OLUR?

Alevler santral sahasına girmesi halinde ne olur? Santral beton ve çelikten oluşan bir yapı. Kendi yangın söndürme sistemleri var. Her şey kötü gitse söndürülemese dahi bir petrokimya tesisi gibi patlamalar vs beklemiyoruz. Santralde yaşanacaklar, yaşadığımız orman yangınının yanında küçük kalacaktır. Ancak bu nükleer bir santral olsaydı çok ciddi sonuçlara yol açabilirdi.

Büyük bir felaket beklemiyoruzama 'kömür santralleri durdurulsun' desek bile milli servettir, yine de çok üzücüdür, çevreye çok ağır olumsuz etkisi olmaz. Bu vesileyle şunu da hatırlatmak lazım. Bu iki santral de geçtiğimiz yılbaşında, özelleştirme sonrası gerekli yatırımı yapmamalarına, bacalarından zehir saçmalarına, mevzuattaki sınır değerleri karşılamamalarına ve katı atık sahalarını iyileştirmemelerine rağmen Çevre İzni verilerek çalıştırılmaya devam edilmesi sağlanmıştı."

Milas yangını termik santrale sıçrarsa ne olacak? Yetkili isim ihtimalleri değerlendirdi: Patlama beklemiyorum

Patlama, Türkiye, Enerji, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milas yangını termik santrale sıçrarsa ne olacak? Yetkili isim ihtimalleri değerlendirdi: Patlama beklemiyorum - Son Dakika


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