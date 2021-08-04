Milas yangınında 5'inci gün; termik santral bölgesine havadan müdahale (10) - Son Dakika

MİLAS BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, tahliyelerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkan Tokat, tahliye kararının ardından ilçesi araçlarıyla tahliye edecek vatandaşların Kurtak, Alatepe, Pinar ve Dereköy yol istikametlerini kullanmalarını istedi. Telaşa, kargaşaya ve heyacana gerek olmadığını ifade eden Başkan Tokat, "Soğuk kanlılıkla ve güvenli şekilde bu süreci tamamlayıp, vatandaşlarımızın güvenle tahliyesini sağlayacağız." dedi. Ören Marina'da bin 500 kişilik çıkarma gemisinin hazır şekilde beklediğini kaydeden başkan Muhammet Tokat açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Değerli hemşerilerim, yaklaşık 1.5 saat kadar önce aldığımız bir haber ve siren sesleriyle yangının Kemerköy Termik Santraline ulaşmış olduğunu öğrendik. Hemen oraya gitmek için yola çıktık, fakat yolların kapatıldığını ve bu civarda kesin talimatla bir tahliye işleminin uygulanmakta olduğunu gördük ve derhal belediye binamıza döndük. Bu süre içerisinde, kaymakamımızla yaptığımız görüşmeye göre, Muğla Valiliğince alınan kararla Ören ve çevresindeki mahallelerin boşaltımasına karar verildiğini öğrendik. Bu hemşehrilerimizin güvenliği için derhal uyğulanması gereken karardır. Valilik, Ören, Alatepe, Kurtak, Çamlıca, Bayır, Fesleğen, Demirciler ve Karaağaç mahallelerinin tahliye edilmesi yönünde karar aldı. Tahliye için vatandaşlar Kurtak, Alatepe, Pinar ve Dereköy yol istikametlerini kullanılabilir. Bunlar araçları ile gidebilecek hemşehrilerimiz içindir. Aracı olmayan hemşehrilerimiz için Ören Marina'da bin 500 kişilik çıkarma gemisi hazır beklemektedir. Tahliye işlemleri zabıta ve jandarma ekiplerimizin koordinesinde yürütülmektedir. Telaşa, kargaşaya ve heyacana gerek yoktur. Soğuk kanlılıkla ve güvenli şekilde bu süreci tamamlayıp, vatandaşlarımızın güvenle tahliyesini sağlayacağız. Resmi açıklamalar dışında, hiçbir açıklama, sosyal medya paylaşımı ve kulaktan dolma bilgilere itibar etmeyiniz. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız, günlerdir yaptığım uyarılara rağmen bu sonucun yaşanmasından son derece üzgünüm."