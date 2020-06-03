Millet Bahçesindeki yollara çizgiler çizildi - Son Dakika

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde hizmete sunulan Millet Bahçesindeki yollara yol çizgileri çizildi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı görevliler, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi Diyarbakır Surları'nın etekleri ile Hevsel Bahçeleri arasında kalan 150 dönümlük alan üzerine oluşturulan bahçedeki yollarda temizlik yapıp ölçüm yaptı.

Ekipler, daha sonra yaya ve sürücülerin güvenliği için yol çizgileri çizdi, uyarı levhaları yerleştirdi.