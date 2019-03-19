Son Dakika Haberleri: Milletimiz, Fetö'cü Hainlere İmkan Vermedi"

Milletimiz, Fetö'cü Hainlere İmkan Vermedi"

34 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "15 Temmuz'da halk sokaklara devleti, hükümeti, anayasal düzeni korumak için çıkmıştır, darbecilerin karşısında durmuştur.

Milletimiz, Fetö'cü Hainlere İmkan Vermedi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "15 Temmuz'da halk sokaklara devleti, hükümeti, anayasal düzeni korumak için çıkmıştır, darbecilerin karşısında durmuştur. Değişecekse hükümet onun yolu belli, 'Onu sandıkta biz değiştiririz' diyor. Milletimiz FETÖ'cü hainlere, teröristlere imkan vermedi." dedi.

Şentop, Edirne'de STK temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türk milletinin kahramanlıklarla dolu tarihe sahip olduğunu söyledi.

Türkiye topraklarında gözü olanlara Çanakkale'de en güzel cevabın verildiğini belirten Şentop, "Bu topraklarda gözü olanın gözünü çıkarmasını biliriz. Bunu İstiklal Harbi'nde ve Çanakkale'de ispat etmişiz. Esas mesele Türkiye'nin güçlü olmasıdır. Bu gücü de devlet millet bütünleşmesiyle, birlik beraberlikle sağlıyoruz." diye konuştu.

Mustafa Şentop, devlet millet bütünleşmesiyle Türkiye'nin önemli dönüm noktalarını aştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İstiklal Harbi böyleydi, devletimiz, milletimizle bütünleşti, bunu sağladık. Devlet millet bütünleşmesini 15 Temmuz'da da gördük. İnsanlık tarihinde halk isyanları, halk hareketleri devlete karşı, hükümetlere karşı yapılmıştır. Hükümetlere isyan edilmiştir. Hükümetleri devirmek için halk hareketi yapılmıştır. Bunun bir istisnası var, 15 Temmuz... 15 Temmuz'da halk sokaklara devleti, hükümeti, anayasal düzeni korumak için çıkmıştır, darbecilerin karşısında durmuştur. Değişecekse hükümet onun yolu belli, 'Onu sandıkta biz değiştiririz' diyor. Milletimiz FETÖ'cü hainlere, teröristlere imkan vermedi."

Şentop konuşmasının ardından, Trakya Üniversitesi ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğiyle üniversitenin Karaağaç Yerleşkesinde oluşturulan Şerbet Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin'i de ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:16 Kaynak: AA

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