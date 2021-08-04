Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'in Sapanca Ziyareti - Son Dakika

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Atabek Erdoğan'ın ziyaret programına AK Parti İlçe Başkanı Yunus Gümüşel, AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, kadın kolları gençlik kolları ve partililer katıldı.İlçe binasında gerçekleşen toplantıda Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, göreve geldiği bugünden itibaren tamamlanan ve yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Kısa süren toplantının hemen ardından heyet ilçe ziyaretlerine başladı.

Var gücümüzle çalışıyoruz.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen "Yoğun iş temposu içerisinde zaman ayırıp ilçemizi ziyaret eden, vatandaşımızı dinleyen, Milletvekilimiz Sayın Çiğdem Erdoğan Atabek'e çok teşekkür ederiz. Her daim halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğu düsturuyla milletimizin emrindeyiz. Tüm ekibimle ilçemizin en ücra köşesine kadar hizmet götürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hizmetlerde kurumlar arası ilişkiler çok önemli. Hizmet için tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisindeyiz. İnsana hizmeti esas alan, insan odaklı bir belediyecilik anlayışıyla tüm kurumlarımız ile uyum içindeyiz.Bugün AK Parti Sakarya Milletvekili Sayın Çiğdem Erdoğan Atabek, hanımefendiyi Sapanca'mızda misafir etmekten onur duyduk" ifadelerini kullandı.

Atabek'e teşekkür

AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Yunus Gümüşel, ilçeyi ziyaret ederek sorun ve taleplerini yerinde ve bizzat ziyaret edip dinleyen Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'e teşekkür etti.

Durmadan yorulmadan hizmet aşkıyla yola devam

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, "Güzel İlçemiz Sapanca'mızın misafir perver teşkilatına ve tüm Sapancalılara öncelikle teşekkür ediyorum. Teşkilatımızın ve belediye başkanımızın gayretli çalışmalarına her daim şahit oluyoruz. Bu güzel ilçemizin güzelliklerine güzellik katan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Sakarya'mız, Sapanca'mız durmadan yorulmadan hizmet aşkıyla hizmet yoluna devam edecektir. Sadece millete hizmet etmek için yola çıkmış olan, bizler laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyan hizmet etmek için canla başla çalışan teşkilatın mensuplarıyız. Tüm kademelerimiz ile birlikte tek yürek olarak daha güzel bir Türkiye için Sakarya için Sapanca için hep birlikte çalışacağız" dedi

Milletvekili Atabek, annesi vefat eden önceki dönem Hendek Kadın Kolları Başkanı Bedia Yılkın'ı Sapanca'daki evinde ziyaret ederek taziyede bulundu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek,Er-Tek Otomotiv Fabrikasını ziyaret etti ve fabrikadaki üretim aşamaları hakkında bilgi aldı, fabrika çalışanlarıyla bir süre sohbet etti. Atabek, daha sonra ilçede ki STK'lardan biri olan Sapanca Turizm Derneği, Fidanlık Borsası, Cabir Deluxe Hotel ve birçok ilçe esnafını ziyaret etti. Ziyaretlerinde esnaf ve vatandaşlarla uzun uzun sohbet etti. Ziyaretlerinin sonunda Sapanca Kırkpınar'da faaliyete giren Ciğerci Sofuoğlu'na misafir oldu. Atabek, yeni hizmete giren işletmenin ilçeye hayırlı olmasını işletme sahibine hayırlı bereketli kazançlar getirmesi temennisinde bulundular.