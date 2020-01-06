Milletvekili Özkaya Dinar'ı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekili Özkaya Dinar'ı ziyaret etti - Son Dakika

Milletvekili Özkaya Dinar'ı ziyaret etti

6 saat önce

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Ak Parti Dinar İlçe Teşkilatını ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü.

Milletvekili Özkaya Dinar'ı ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Ak Parti Dinar İlçe Teşkilatını ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü.

AK Parti Dinar İlçe Başkanı İdris Er ve partililer tarafından karşılanan Özkaya, ülke ve yerel gündeme ilişkin bazı açıklamalarda bulundu.

Libya'a asker gönderme ve yerli otomobil hakkındaki görüşlerini anlatan Milletvekili Ali Özkaya, şunları söyledi:

"Milletimizin birliğinin, beraberliğinin, huzur ve kardeşliğinin devamını temenni ediyorum. Uluslararası güçlerin bize başlatmış olduğu ekonomik sıkıntıların ve büyük operasyonların yapıldığı ve bu operasyonları aştığımız, sanayi tekerlerinin daha hızlı dönmeye başladığı, üretimin artıya geçtiği, ihracatında artmaya başladığı bir süreç gerçekleşti. Uluslararası savaşları püskürttüğümüz, yeniden daha da büyümek için gayret sarf ettiğimiz bir yıl oldu. 2020 yılında da yüzde 5 büyüme hedefiyle bütçeyi kabul ettik."

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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:00 Kaynak: AA
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