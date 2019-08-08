Milletvekili Tan ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kılıç'tan Müdür Başyiğit'e ziyaret
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AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'e ziyarette bulundular.
AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:47 Kaynak: İHA
ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'e ziyarette bulundular.
Tan ve Kılıç geçtiğimiz günlerde görevini asaleten devralan Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i makamında ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerini iletip görevinde başarılar dilediler.
Milli Eğitim Müdürü Başyiğit, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milletvekili Tan ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kılıç'a teşekkür etti. - KÜTAHYA
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