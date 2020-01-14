Milletvekili Tunç Bartın'da yapılan yatırımları değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, hükümütleri döneminde Bartın'a 7.5 milyarlık yatırım yaptıklarını bildirdi.

Tunç, Ulus İlçe Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmasında, iktidarlarının 18 yıl boyunca insana yatırım yaptığını söyledi.

Okulların, hastanelerin, fabrikaların, turizm yatırımlarının, tarıma verilen desteklerin, yolların, tünellerin, barajların insanların yaşamlarını kolaylaştırdığını ve bu yüzden yatırımların insana yapılan yatırımlar olduğunu, gençlere de ülkenin AK Parti ile nereden nereye geldiğinin anlatması gerektiğini belirten Tunç, konuşmasında şunları kaydetti :

"Hiç bıkmadan, usanmadan, yorulmadan, gece gündüz milletimize her alanda hizmet etmeye devam edeceğiz. Önümüzde seçimsiz geçecek bir 3,5 yıl var. Bu süreyi en güzel bir şekilde değerlendireceğiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi sayesinde ekonomik saldırıları püskürtmeyi başardık, ülkemizi ekonomide büyütmeye, halkımızın refahını artırmaya devam edeceğiz. 2023'e geldiğimizde ülkemiz bu günkünden çok daha güçlü olacak. AK Parti hükümetinin avantajlarının bu güne kadar memleketimizin her köşesine kazandırdığımız eserlerle yaşattık. Hükümetlerimiz döneminde Bartın'a 7,5 milyar liralık yatırım yaptık. Hepsi büyük yatırım ve devam eden 7,5 milyar lira tutarında daha yatırımımız var, bu yatırımlarımız tamamladığımızda Bartın bölgemizde bir yıldız gibi parlayacak."

Toplantıya, AK Parti Ulus İlçe Başkanı Hikmet Çalık, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, ilçe ve belde yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları üyeleri katıldı.