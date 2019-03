Milli Atlet Emre Barnes 60 Metrede Gümüş Madalya Kazandı

Aynur TATTERSALL - LONDRA / DHAMilli atlet Emre Zafer Barnes, Glasgow'da yapılan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metrede ikinci oldu.

Aynur TATTERSALL - LONDRA/ DHA



İskoçya'nın Glasgow kentinde 35'inci Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan Milli atletimiz Emre Barnes, 6,61'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.



Yarışta Slovak Jan Volko, 6,60 ile altın, Hollandalı Joris van Gool ise 6,62 ile bronz madalya kazandı. Öte yandan 60 metrede yarı final koşan Aykut Ay ise 6,73'lük derecesiyle final bileti alamadı.



BÜYÜKELÇİ TEBRİK ETTİ



Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve Edinburg Başkonsolosu Nafi Cemal Tosyalı, Türk sporcumuzu telefonla arayarak tebrik etti.



15 ATLET YARIŞIYOR



Türkiye'yi 15 sporcunun temsilci ettiği organizasyonda yarışan isimler arasında bulunan atletlerden Yavuz Can, dördüncü kez Avrupa Salon'da yer alıyor. Genç atlet Can, böylece şampiyonaya en fazla katılan Türk atletler listesinde Semra Aksu (6 kez), Halil Akkaş (5 kez) ve Aksel Gürcan-Demirtaş'ın (5 kez) ardından dördüncü sıraya yükselecek.



Glasgow'a giden isimler arasında 60 metrede Avrupa listesinin ikinci sırasındaki Emre Zafer Barnes, bu yıl üç adım Türkiye rekorunu yenileyen Can Özüpek ve yüksek atlamada Türkiye salon rekorunu 2.26'ya çıkaran Alperen Acet de bulunuyor.



Türkiye'nin Avrupa Salon Şampiyonası listesi şu şekilde:



ERKEKLER: Emre Zafer Barnes, Aykut Ay, Kayhan Özer (60 metre), Yavuz Can (400m), Mikdat Sevler (60m engelli), Salih Teksöz (800m), Ramazan Özdemir (3000m), Alperen Acet (yüksek atlama), Can Özüpek, Necati Er (üç adım atlama), Osman Can Özdeveci (gülle atma)



KADINLAR: Mizgin Ay (60m), Şevval Ayaz (60m engelli), Özlem Kaya (1500m), Emel Dereli (gülle atma)





