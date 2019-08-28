Milli bisikletçiler Kazakistan'da pedal basacak
1 saat önce
Erkek Bisiklet Milli Takımı, Kazakistan'da yedinci kez düzenlenecek Almatı Turu Yarışı'nda mücadele edecek.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:50 Kaynak: AA
Erkek Bisiklet Milli Takımı, Kazakistan
'da yedinci kez düzenlenecek Almatı
Turu Yarışı'nda mücadele edecek. Türkiye
Bisiklet Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, 30-31 Ağustos'ta yapılacak yarışlar için milli takım sporcuları bugün Kazakistan'a hareket edecek.
2.1 kategorisinde düzenlenecek yarışların ilk etabı 30 Ağustos'ta 118 kilometrelik parkurda, ikinci etap ise bir gün sonra 160 kilometrelik parkurda koşulacak.
Milli takımda yer alan sporcular şöyle:
Halil İbrahim Doğan
, Mustafa Sayar
, Burak Abay, Yunus Emre Yılmaz
, Onur Balkan, Cebrail
Şeker ve Serkan
Balkan.
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