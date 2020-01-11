Milli Eğitim Bakanı Selçuk Kilis'te Eğitim alanlarını gezdi - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kilis'te eğitim kampusü haline gelecek Suma Fabrikasının arazisinde incelemelerde bulundu.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tosyalı Ailesi tarafından 12 milyon 500 bin liraya alınarak Okullar yapılması için bağışladığı 51 dönümlük Suma Fabrikası arazisinde incelemelerde bulundu. Okula dönüştürülecek binalar ile araziye gezen Bakan Selçuk daha sonra AK Parti Kilis İl Teşkilatını ziyaret etti. İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve AK Partililer ile bir araya gelen Bakan Selçuk, daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'u ziyaret etti. Belediye şeref defterine imzalayan Bakan Selçuk, burada yaptığı açıklamada, Eğitim konularının dışındaki konuları da ele almak için Kilis'e geldiklerini ifade ederek, "Belediye başkanımızın eğitime verdiği desteği buraya geldiğimden beri sorumluluk olarak görme imkanım oldu. Bu desteklerin Kilis'in geleceği için çok büyük enerji sağlayacağı, Kilis'in eğitim seviyesini yükseklere taşınacağı konusunda hiç şüphem yoktur. Bu anlamda, huzurunuzda başkanımıza teşekkür ediyorum. Emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyorum. Valimiz, belediye bakanımız, milletvekillerimiz ile birlikte eğitimin çıta atlatırız konusunda mesafeler alacağız.Yaptığımız değerlendirmelerde bunu gösteriyor" dedi.



Bakan Selçuk'a, Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile daire amir ve müdürleri eşlik etti. - KİLİS