Milli Eğitim Camiasının Acı Günü - Son Dakika

Mustafa Varol'un cenaze namazı Orgeneral Hulusi Akar Camiinde kılındı. Cenazeye Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın , İl Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri, Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin müdür ve öğretmenleri ile Mustafa Varol'un yakınları katıldı. - KAYSERİ

Merkez Meslek Lisesi 'nde Metal Bölümü Alan Şefi olarak görev yapan 50 yaşındaki Mustafa Varol, girdiği şeker koması nedeni ile hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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