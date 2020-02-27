Milli karateciler Salzburg'da tatamiye çıkıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli karateciler Salzburg'da tatamiye çıkıyor - Son Dakika

Milli karateciler Salzburg'da tatamiye çıkıyor

14 dakika önce

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda üç kota müsabakası kalan Karate Milli Takımı, bunlardan ilkine, 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Avusturya'da çıkacak.

Milli karateciler Salzburg'da tatamiye çıkıyor, System.String[]

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda üç kota müsabakası kalan Karate Milli Takımı, bunlardan ilkine, 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Avusturya'da çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Karate 1 Premier Lig'in Salzburg etabında tam kadro mücadele edecek.

Olimpiyat yılı olan 2020'ye muhteşem bir giriş yaparak hem madalyaları hem de Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda puanları toplayan Karate Milli Takımı, sezonun dördüncü turnuvası için 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Avusturya'nın Salzburg şehrinde tatamiye çıkacak.

Dünya Şampiyonası'nın ardından en yoğun katılımlı organizasyon olan Karate 1 Premier Lig'in bu sezonki üçüncü etabına ev sahipliği yapacak Salzburg'da 88 ülkeden 600'ye yakın sporcu mücadele edecek. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları için geri sayıma giren ay-yıldızlı ekip, kota puanı veren son üç turnuvadan ilki olan Karate 1 Premier Lig'in Salzburg etabında 8 erkek, 6 kadın sporcuyla ülkemizi temsil edecek.

Kota alacak 32 sporcunun belirleneceği ve 6 Nisan'da sona erecek olimpik sıralama öncesi kalan üç turnuvadan biri olan Salzburg'da milli karatecilerin alacakları her galibiyet, Tokyo 2020 yolunda büyük önem arz edecek.

Salzburg'da mücadele edecek milli karateciler şöyle:

KADINLAR

Ferdi Kata: Dilara Eltemur

Kumite 50 kg: Serap Özçelik Arapoğlu

Kumite 55 kg: Tuba Yakan

Kumite 61 kg: Merve Çoban

Kumite 68 kg: Eda Eltemur

Kumite +68 kg: Meltem Hocaoğlu Akyol

ERKEKLER

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

Kumite 60 kg: Eray Şamdan

Kumite 67 kg: Burak Uygur

Kumite 75 kg: Erman Eltemur

Kumite 84 kg: Uğur Aktaş

Kumite +84 kg: Alparslan Yamanoğlu

Erkek Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

Turnuva Programı (Türkiye saatine göre)

14 Şubat Cuma

(Elemeler)

11: 00-21: 45 Kadınlar Kata

Erkek Takım Kata

Erkekler Kumite 60, 67, 75 kg

Kadınlar Kumite 50, 55 kg

25 Ocak Cumartesi

(Elemeler)

11: 00 - 21: 30 Erkekler Kata

Kadınlar Takım Kata

Kadınlar Kumite 61, 68, +68 kg

Erkekler Kumite 84, +84 kg

26 Ocak Pazar

11: 30 - 15: 30 Bronz madalya maçları

16: 30 - 18: 30 Finaller

18: 30 - 19: 00 Madalya Töreni

(İHA)

Salzburg, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:40 Kaynak: İHA
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