Milli Savunma Bakanlığı: Son 1 Yılda 74'ü Sözde Lider Kadroda Toplam 2 Bin 442 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
48 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı, 2018'in başından bugüne kadar 74'ü sözde lider kadroda toplam 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı: "2018'in başından bugüne kadar 74'ü sözde lider kadroda toplam 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:31 Kaynak: AA
Cristiano Ronaldo ve Xabi Alonso Vergi Kaçırmaktan Yargılanacak!
Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Çalışmada Sona Gelindi
Kanser Hastası Caner'in Hayalini Gerçekleştiren Acun Ilıcalı'dan Duygusal Paylaşım: Hayalimizi Gerçekleştirip Hastalığı Yen
Erdoğan'ın, Piyanist Fazıl Say'ın Konserine Gitmesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü