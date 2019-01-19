Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı: Son 1 Yılda 74'ü Sözde Lider Kadroda Toplam 2 Bin 442 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Son 1 Yılda 74'ü Sözde Lider Kadroda Toplam 2 Bin 442 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

48 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, 2018'in başından bugüne kadar 74'ü sözde lider kadroda toplam 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı: Son 1 Yılda 74'ü Sözde Lider Kadroda Toplam 2 Bin 442 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı: "2018'in başından bugüne kadar 74'ü sözde lider kadroda toplam 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:31 Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel
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