Milli Savunma Bakanlığı, Fetö'nün 15 Temmuz 2016'daki Darbe Girişiminin Ardından 15 Bin 213...
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IHAAW123149-GEN/19-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 15 bin 213 personelin ihraç edildiğini, 6 bin 838 personel hakkındaki adli ve idari tahkikatin devam ettiğini bildirdi.
IHAAW123149-GEN/19-01-2019
- Milli Savunma Bakanlığı
, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 15 bin 213 personelin ihraç edildiğini, 6 bin 838 personel hakkındaki adli ve idari tahkikatin devam ettiğini bildirdi. 19.01.2019 12: 31: 49 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:37 Kaynak: İHA
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