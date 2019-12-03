Milli Takım Antrenörü Selahattin Aydın çocuklar için Kick Boks turnuvası organize etti!

Hollanda'da her hafta sonu bir spor kulübünün yaptığı kickboks çocuk turnuvası Türkiye'de bir ilk ile yapıldı.



Toplamda 8 maç olup çocuklara kupa, madalya, başarı belgesinin yanı sıra Hardline'dan Zeynep Hatipoğlu çocuklara sürpriz hediyeler armağan etti. 2019 Survivor şampiyonu Yusuf Karakaya da çocuklara sürpriz yaparak organizasyonda yer aldı.



Amaç çocukları spora alıştırıp kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve topluma faydalı bireyler yetiştirmek olduğunu ifade eden Milli Takım Antrenör Selahattin Aydın, "Çocuklar için çalışmalarımız devam edecek" dedi.