Milli takıma Damat smokin şıklığı
33 dakika önce
Milli Futbol Takımları Resmi Kıyafet Tedarikçisi Damat'ın Milli Takım oyuncuları ile yaptığı fotoğraf çekimi göz kamaştırdı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:34 Kaynak: İHA
Milli Futbol
Takımları Resmi Kıyafet Tedarikçisi Damat'ın Milli Takım oyuncuları ile yaptığı fotoğraf çekimi göz kamaştırdı.
Arka arkaya birçok başarıya imza atan A Milli Futbol Takımımızın oyuncuları kamp dönemlerinde Damat fotoğraf çekimi için bir araya geldi. Çekime katılan Burak Yılmaz
, Cengiz Ünder
, Emre Belözoğlu
, Cenk Tosun
, Yusuf Yazıcı
ve Hakan Çalhanoğlu
Damat smokinleri ile fotoğrafçı Emre Güven'e poz verirken keyifli dakikalar geçirdi.
2017 yılında imzaladığı 5 yıllık anlaşma ile Milli Futbol Takımları Resmi Moda
Tedarikçisi olan Orka Holding
'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu; "A Milli Futbol Takımımıza destek olmak bizim için büyük bir onur. Milli Futbol Takımlarımız dahil çeşitli spor dallarında destek olduğumuz tüm takımların her zaman yanındayız" dedi. - İSTANBUL
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