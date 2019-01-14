Minik Eyşan'ın 'Kuşlar Ölmesin' Çağrısı Cevapsız Kalmadı

Soğuk havalarda kuşlar üşümesin diye kartondan yuva yapıp sosyal medyada paylaşan 8 yaşındaki Eyşan Nisa Başar'ın çağrısı karşılıksız kalmadı.

Soğuk havalarda kuşlar üşümesin diye kartondan yuva yapıp sosyal medyada paylaşan 8 yaşındaki Eyşan Nisa Başar'ın çağrısı karşılıksız kalmadı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ahşaptan yaptırdığı kuş yuvasını Eyşan'a hediye etti ve onunla birlikte okul bahçesindeki ağaca yerleştirdi.



Bağcılar Anafartalar İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Eyşan Nisa Başar, soğuk havada diğer kuşlar üşümesin diye karton kutudan bir yuva yapıp okulunun bahçesine koydu. Evinde de kuş besleyen minik hayvansever, teneffüslerde kuşların aç kalmaması için de yuvaya ekmek kırıntıları bıraktı. Kuşlara yardımda bulunmaya çalışan Eyşan, bir yandan da seslerini duyurmak için fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı.



"INI GÖRÜNCE ÇOK ETKİLENDİM"



Eyşan'ın çağrısını Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı duydu. Başkan Çağırıcı, bir gün sonra minik Eyşan'a okulda sürpriz yaptı. Yanında götürdüğü ahşap kuş yuvasını Eyşan'a hediye eden Çağırıcı, "Minik yüreğiyle kuşları düşünerek böyle bir girişimde bulunan Eyşan'ı tebrik ediyorum. Fotoğrafını görünce çok etkilendim. Kızımız bu yaptığıyla insanlar kadar diğer canlıların da hayatımızda yeri olduğunu, onları da düşünmemiz gerektiğini bize bir kez daha hatırlattı. Kendisinin bu hareketi herkese örnek olsun" dedi.



"KARTONDAN YAPTIĞIM YUVA YAĞMURA DAYANAMADI"



Bu anlamlı hediye karşısında çok sevinen Eyşan, "Benim evde 'Cici Kuş" isimli muhabbet kuşum var. Onun yeri çok sıcak ve rahat içinde yaşıyor. Ancak dışarıdaki kuşlar soğukta üşüyorlar. Ben de onlar bundan etkilenmesin diye yuva yaptım. Ancak kartondan yaptığım yuva yağmura dayanamadı. Bu dayanıklı yuva çok iyi oldu. Başkanımız Lokman amcaya çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Eyşan daha sonra ahşap yuvayı okul bahçesinde bulunan bir ağacın dalına asarak kuşlar için yaşam alanı oluşturdu. - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Chanco İsimli Bebek, 1 Yaşına Girmeden Milyoner Oldu

21 Kilo Veren Ünlü Şarkıcı Metin Arolat, Takipçilerini Şaşırttı

Trump'ın Türkiye'yi Hedef Alan Açıklamalarının Ardından Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor

Yeni Albüm Heyecanı Yaşayan Gülben Ergen, Bir Süre Konuşmama Kararı Aldı