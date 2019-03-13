Son Dakika Haberleri: Minik Sporcular 'Şah ve Mat' Dediler

Minik Sporcular 'Şah ve Mat' Dediler

1 saat önce

Balıkesir Minikler Satranç İl Birinciliği müsabakaları, Şehit Turgut Solak Spor Salonunda yapıldı.

Minik Sporcular 'Şah ve Mat' Dediler, System.String[]
Balıkesir Minikler Satranç İl Birinciliği müsabakaları, Şehit Turgut Solak Spor Salonunda yapıldı.

Çocuklara satrancı sevdirmek amacıyla düzenlenen Minikler Satranç İl Birinciliği müsabakalarına 709 minik sporcu katıldı. Şehit Turgut Solak Spor Salonunda yapılan Minikler Satranç İl Birinciliği müsabakaların ilk hamlelerini AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu yaptı.

Geniş ve yoğun katılımın olduğu müsabakalarda Spor İl Müdürü Arıcıoğlu açılış konuşmasında "Satranç branşının konumu değerlendirme, yorumlama hesaplama çok yönlü düşünme gibi pek çok yetiyi geliştirdiği için çok önemli olduğunu vurgulayarak, bu alandaki projelerimiz turnuvalarımız salonlarımızda devam edecek" dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise konuşmasında 'Spor faaliyetleri, sanatsal faaliyetler ve zeka geliştirici etkinlikler en az okul hayatı kadar önemli. Programda emeği geçen bütün okullarımıza velilerimize öğrencilerimize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum' dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı da "Çocuklarımızın tablet ve bilgisayardan uzaklaşıp satranç ile sosyalleşmeleri hem de hayatlarında bir sonraki hamleyi planlayarak ilerlemeleri mutluluk verici" şeklinde konuştu. Minikler Satranç İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren öğrencilere madalya ve hediyeleri törenle verildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:19 Kaynak: İHA

Milletvekili, AK Parti, Balıkesir, Spor
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