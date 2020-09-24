Minikler, okula başlama heyecanını 'mesafeli horon' oynayarak yaşadılar - Son Dakika

Minikler, okula başlama heyecanını 'mesafeli horon' oynayarak yaşadılar

Erzurum'da anasınıfı ve birinci sınıfların yüz yüze eğitimlerinin başlamasının ardından okula gelen öğrenciler ilk ders gününün heyecanını sosyal mesafeli ve maskeli horon oynayarak yaşadı.

Minikler, okula başlama heyecanını 'mesafeli horon' oynayarak yaşadılar, System.String[]

Erzurum'da anasınıfı ve birinci sınıfların yüz yüze eğitimlerinin başlamasının ardından okula gelen öğrenciler ilk ders gününün heyecanını sosyal mesafeli ve maskeli horon oynayarak yaşadı.

31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitimle başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılının yüz yüze eğitimi seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul birinci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde 21 Eylül'de başladı. Erzurum'a bağlı Uzundere ilçesindeki Şelale Ortaokulu birinci sınıf öğrencileri okula kavuşmalarının heyecanını sosyal mesafeli ve maskeli horon oynayarak yaşadı. Öğretmenlerinin komutları doğrultusunda horon oynayan miniklerin gösterisi sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Şelale Ortaokulu Müdür Yardımcısı İbrahim Turan, "Yaklaşık 6 aydır ayrı kaldığımız öğrencilerimize 21 Eylül tarihinde kavuştuk. Bunu kutlamak adına ellerin kavuşmadığı, gönüllerin buluştuğu sosyal mesafeli horon oynadık. Şu anda bir kısmına kavuştuğum öğrencilerimin tamamına kavuşmak için Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un da dediği gibi, maskemizi takalım, sosyal mesafeye uyalım, temizliği ihmal etmeyelim" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Uzundere, Erzurum, Ağustos, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Minikler, okula başlama heyecanını 'mesafeli horon' oynayarak yaşadılar - Son Dakika

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