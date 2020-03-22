Miraç Kandilinde dualar evlerden yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Miraç Kandilinde dualar evlerden yükseldi - Son Dakika

Miraç Kandilinde dualar evlerden yükseldi

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesinin ardından, Amasya'da Miraç Kandili dolayısıyla dualar evlerden yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesinin ardından, Amasya'da Miraç Kandili dolayısıyla dualar evlerden yükseldi.

Birçok vatandaş gibi Deniz ailesi de Miraç Kandili'nde cami yerine evinde ellerini semaya açtı. 65 yaşındaki Mustafa Deniz ve torunu Mustafa da evlerinde dua etti.

Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, namazı camide kılamadığı için üzgün olduğunu belirterek,

"Koronavirüs dolayısıyla camiler kapalı. Fakat biz camide kılamadıysak ta namazımızı evde kıldık. Allah kabul etsin. Bu virüs belasından İslam aleminin ve bütün dünyanın bir an önce kurtulmasını diliyorum." dedi.

Miraç Kandilinde dualar evlerden yükseldi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Miraç Kandili, Koronavirüs, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:31 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı
THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi         
20:08
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu         
18:05
Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti         
14:42
Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi         
14:28
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti         
14:15
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi         
12:03
Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu         
10:51
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı         
09:17
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi         
09:10
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu         
09:00
Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!         
08:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı         
00:22
Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi         
00:08
82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor 82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 07:14:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Miraç Kandilinde dualar evlerden yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]