Miroslav Stoch koronavirüse yakalandı!

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Bursaspor formaları giyen Slovak futbolcu Miroslav Stoch'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Stoch'un formasını giydiği PAOK, 30 yaşındaki futbolcu için destek mesajı yayınladı.

FENERBAHÇE'DEN MESAJ

Stoch'un eski takımı Fenerbahçe de Slovak futbolcu için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

Eski futbolcumuz Miroslav Stoch'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Miroslav Stoch'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini diliyoruz