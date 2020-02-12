'Misafir Okul Etkinlikleri' devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Misafir Okul Etkinlikleri' devam ediyor - Son Dakika

'Misafir Okul Etkinlikleri' devam ediyor

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde Misafir Okul Etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

'Misafir Okul Etkinlikleri' devam ediyor, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde Misafir Okul Etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.


Öğrenciler, Adapazarı SGM'de Tasarım-Seramik ve Becerikli Eller Atölyelerinde el becerilerini geliştiriyor. Aynı zamanda Drama ve Akıl Oyunları'nda stratejik düşünme yetilerine katkı, görsel ve geometrik zekalarına ise fayda sağlıyorlar. Bu kapsamda Şehir Ahmet Akyol İlkokul öğrencileri SGM'de birbirinden farklı derslere katılarak hem eğlendiler hem öğrendiler. Akıl Oyunları, Drama, Tasarım-Seramik ve Becerikli Eller atölyelerinde keyifli vakit geçiren minikler, gün sonunda Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.


Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Misafir Okul Etkinlikleri kapsamında her hafta farklı okuldan farklı öğrencileri SGM'lerdeki faaliyetler ile buluşturuyoruz. Yapılan faaliyetlerde misafir öğrenciler Tasarım-Seramik ve Becerikli Eller Atölyelerinde el becerilerini geliştirirken kendi yeteneklerini de keşfetme fırsatı buluyorlar. Akıl Oyunları dersi stratejik düşünme yetilerine katkı sağlarken, görsel ve geometrik zekalarına geliştirmeye olanak sunuyor. Drama derslerinde grup çalışması üzerinden; zaman, mekan ve konuya dayalı doğaçlama yaparlarken hayal güçlerini de geliştirmelerine de olanak sağlanıyor" denildi. - SAKARYA

Akıl Oyunları, Adapazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
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