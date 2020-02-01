Mısır'da eski subay Aşmavi ve 36 kişinin idam dosyası müftüye gönderildi - Son Dakika
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Mısır'da eski subay Aşmavi ve 36 kişinin idam dosyası müftüye gönderildi

6 saat önce

Mısır'da kamuoyunda "Ensar Beyt el-Makdis örgütü" olarak bilinen davada yargılanan ve aralarında geçen yıl mayıs ayında Libya'dan teslim alınan terör zanlısı Mısırlı eski subay Hişam Aşmavi'nin de bulunduğu 37 kişinin dosyası idamlarıyla ilgili görüşü alınmak üzere müftüye gönderildi.

Mısır'da eski subay Aşmavi ve 36 kişinin idam dosyası müftüye gönderildi, System.String[]

Mısır'da kamuoyunda "Ensar Beyt el-Makdis örgütü" olarak bilinen davada yargılanan ve aralarında geçen yıl mayıs ayında Libya'dan teslim alınan terör zanlısı Mısırlı eski subay Hişam Aşmavi'nin de bulunduğu 37 kişinin dosyası idamlarıyla ilgili görüşü alınmak üzere müftüye gönderildi.

Mısır basınında yer alan habere göre, Kahire Ceza Mahkemesi, "bir polis subayına suikast, eski İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim'e suikast girişimi ve emniyet teşkilatlarına saldırı" gibi suçların yöneltildiği 37 sanığın dosyasını müftüye gönderme kararı aldı.

Mahkeme ayrıca, toplamda 213 kişinin yargılandığı davada nihai hükmün verilmesi için duruşmayı 2 Mart'a erteledi.

Libya'da Ekim 2018'de Halife Hafter'e bağlı güçler tarafından yakalandığı duyurulan terör zanlısı Mısırlı eski subay Hişam Aşmavi, 29 Mayıs 2019'da Mısır'a teslim edilmişti.

Mısır yasalarına göre müftünün görüşüne istişare için başvuruluyor. Müftü kararı onaylamasa dahi yargıç idamı infaz edebiliyor.

Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:32 Kaynak: AA
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