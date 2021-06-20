MISIR'DAKİ İDAM KARARLARINA İSTANBUL'DA PROTESTO - Son Dakika

ÖZGÜR Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER) üyeleri, Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında idam kararı verilmesini Fatih'te protesto etti.

ÖZGÜR-DER üyeleri Fatih Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. Grup, Mısır'da darbe karşıtı 12 kişi hakkında idam kararı verilmesine tepki gösterdi.

ÖZGÜR-DER Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Mısır'da darbe olduğu günden bu yana uluslararası toplumun sustuğunu, idam kararları için ortada bir mahkeme, yargı ve hukukun söz konusu olmadığını söyledi

Kaya, Nasıl Muhammed Mursi ve diğer şehitlerimiz zalimlerin baskılarının, işkencelerinin karşısında susmadılarsa, asla geri adım

atmadılarsa, Nasıl Müslüman Kardeşler Hareketinin aziz lideri Muhammed Bedii, buzalimler karşısında diz çökmediyse bugün idam tehdidi karşısında kardeşlerimiz, aynı sabırlı ve sebatkar tutumla dünya tarihinde Müslümanlara örneklik anlamında,

en güzel sayfalarından birini açıyor dedi.

Mısır'da, Rabia Meydanı'ndaki darbe karşıtı gösteriler sırasında vurularak, öldürülen Esma el-Biltaci'nin annesi Sena el-Biltaci de protestoya katıldı.

Kararın adil olmadığını vurgulayan Esma el-Biltaci, İdam kararı verilmiş olan 12 kişiden 6'sı Rabia Meydanı'nda hiç bulunmamış kişilerdir. Size soruyorum Nasıl oluyor da bir mahkeme, hiç orada bulunmamışken, onlara istinaden ceza veriyor ve onları idam cezasıyla cezalandırıyor Bütün bunlar bize bu mahkemenin nasıl bir oyundan ibaret olduğunu gösterebilir diye konuştu.