Son Dakika Haberleri: MKE Ankaragücü'nde yeni yönetim görev dağılımı yaptı
Son Dakika Spor MKE Ankaragücü'nde yeni yönetim görev dağılımı yaptı

MKE Ankaragücü'nde yeni yönetim görev dağılımı yaptı

7 saat önce

MKE Ankaragücü Kulübünde yeni seçilen yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

MKE Ankaragücü'nde yeni yönetim görev dağılımı yaptı, System.String[]

MKE Ankaragücü Kulübünde yeni seçilen yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Fatih Mert başkanlığında tesislerde toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda alınan karar neticesinde görev dağılımları şu şekilde oluştu:

Başkan: Fatih Mert

Başkan vekili: Osman Gazi Kandaş, Sidar Tunca

Başkan yardımcısı ve profesyonel futbol şube sorumlusu: Tamer Açar

Başkan yardımcısı, idari ve teknik işler sorumlusu: Gürkan Büyükkaralı

Başkan yardımcısı: Levent Bayram Keser

Genel sekreter: Celalettin Alkan

Genel sayman: Önder Akdoğan

Basın sözcüsü: İsmail Atasoy

Asbaşkan: Soner Kurt, Mehmet Özdere, Cahit Yıldırım

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:42 Kaynak: AA
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