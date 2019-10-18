Mobil Trafik Eğitim Tırı Afyonkarahisar'da

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen kentleri ziyaret eden "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Afyonkarahisar'a geldi.

İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında kente gelen eğitim tırı, Zafer Meydanı'nda etkinlik düzenledi.

İlkokul öğrencileri, tırdaki mobil sınıfta trafik polislerinden trafik eğitimi aldıktan sonra özel olarak hazırlanan alanda akülü araç kullandı.

Yaptıkları hatalar konusunda polisler tarafından uyarılan öğrenciler, trafikte karşılaşabilecekleri tehlikeli durumları da öğrencilere anlattı.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Hamza Çömez de gelen eğitim tırını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Tutulmaz şunları kaydetti:

"Bu yıl bildiğiniz gibi trafik öncelikli yıl olarak kabul edildi. Trafik konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmeye ve eğitmeye çalışıyoruz. Bu eğitimlerin öğrencilerden ve küçük yaşta başlaması çok önemli. Bugün İçişleri Bakanlığımızın bu tırı ile öğrencilere trafik kuralları ile ilgili eğitimler veriliyor. Bunun ardından da bu kuralların uygulamalı olarak hayata geçirilmesi öğrencilere aktarılıyor."