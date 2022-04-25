Moldova'nın Transdinyester bölgesinde bir binaya roketatarlı saldırı - Son Dakika

Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester'de bir yönetim binasına roketatarla saldırı gerçekleştirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Transdinyester'in sözde başkenti Tiraspol'deki "Devlet Güvenlik Bakanlığı" binasına saldırı düzenlendi.

Saldırının roketatarla gerçekleştirdiği bilgisine yer verilen haberlerde, binanın önemli hasar gördüğü ve olay yerinde itfaiyenin görev aldığı belirtildi.

Transdinyester'deki sözde İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırı nedeniyle kimsenin yaralanmadığı duyuruldu.

Moldova'nın Transdinyester meselesi

Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesi ardından, Dinyester Nehri'nin doğu kıyısında kalan Transdinyester de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmişti.

Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 22 Temmuz 1992'de ateşkesle son bulmuştu.

"Barış gücü" adını verdiği askeri birliklerini Transdinyester'e yerleştiren Rusya'nın, bölgenin desteklenmesi için her yıl milyonlarca dolar aktardığı belirtiliyor.