Monaco'da Jardim dönemi bitti! Henry Onyekuru... - Son Dakika
Son Dakika Spor Monaco'da Jardim dönemi bitti! Henry Onyekuru... - Son Dakika Spor

Monaco'da Jardim dönemi bitti! Henry Onyekuru...

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik direktör Jardim'in görevine son verildiği ve İspanyol teknik adam Robert Moreno ile 2,5 yıllık kontrat imzalandığı duyuruldu.

Monaco'da Jardim dönemi bitti! Henry Onyekuru..., System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik direktör Jardim'in görevine son verildiği ve İspanyol teknik adam Robert Moreno ile 2,5 yıllık kontrat imzalandığı duyuruldu.


Bu sezon Jardim yönetiminde 18 maçta 8 galibiyet alan Fransız ekibin, ligde 28 puanı bulunuyor.


Monaco'da, alınan kötü sonuçların ardından geçen ocak ayında Fransız teknik adam Thierry Henry'nin görevine son verilmiş, 2. Jardim dönemi başlamıştı.


45 yaşındaki Jardim, Monaco'yu 2016-17 sezonunda şampiyonluğa taşımıştı.


JARDIM, ONYEKURU'YA ONAY VERMİŞTİ


Monaco'da fazla forma şansı bulamayan Henry Onyekuru, Ocak ayı için Galatasaray ile anlaşmıştı. Jardim, Nijeryalı futbolcunun Galatasaray'a gitmesine onay vermişti...

Henry Onyekuru, Thierry Henry, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:49 
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