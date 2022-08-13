Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

13.08.2022 14:56
Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu B3'e düşürdü.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu B3'e düşürdü. Artan ödemeler dengesi baskıları ve döviz rezervlerinde düşüş riskine dikkat çeken Moody's göre enflasyonun yüksek seyri devam edecek.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Cuma gecesi Türkiye'nin kredi notunu, artan ödemeler dengesi baskıları ve ülkenin döviz rezervlerinde daha fazla düşüş riskini gerekçe göstererek bir kademe düşürerek "B2 "den "B3 "e indirdi.

Kuruluş yaptığı açıklamada, "Cari işlemler açığı muhtemelen daha önceki beklentileri büyük bir farkla aşacak ve küresel olarak finansal koşulların sıkılaştığı bir dönemde dış finansman ihtiyaçlarını artıracak" dedi.

Moody's, ülkenin ödemeler dengesi üzerinde artan baskılara ve "yetkililerin para birimini istikrara kavuşturmak ve döviz kurunu eski haline getirmek ve döviz rezervlerini arttırmak amacıyla giderek daha fazla alışılmışın dışında yöntemlere başvurmak zorunda kalması"na dikkat çekti.

Moody's enflasyona dikkat çekti

Moody's'e göre, ülkenin dış pozisyonu "özellikle enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle beklenenden daha fazla baskı altında. Bu da zaten yüksek olan enflasyonu yukarı itiyor ve dış finansman ihtiyacını artırıyor."

Döviz rezervlerindeki düşüşlerin bir başka baskı noktası olduğunu belirten Moody's, ayrıca Temmuz ayında yüzde 79,6'ya yükselen enflasyona da atıfta bulunarak şu anda dünya genelinde rapor edilen en yüksek seviyeler arasında yer aldığını belirtti. Türk lirasında bu yıl yaşanan yüzde 30 değer kaybına dikkat çeken kuruluş, para biriminin baskı altında kalmaya devam ettiğini belirterek bu durumun da önümüzdeki aylarda yüksek enflasyonun devam edeceğine işaret ettiğini kaydetti. Moody's'in son tahminlerine göre enflasyon yıl sonunda yüzde 70'e yakın seyretmeye devam edecek.

Moody's açıklamasında "Enflasyon son yirmi yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini artırma konusundaki isteksizliğinin de etkisiyle önümüzdeki aylarda muhtemelen daha da yükselecektir" ifadeleri yer aldı.

Ancak Moody's'e göre giderek karmaşıklaşan düzenleyici ve makro ihtiyati tedbirlerin makroekonomik istikrarı bir ölçüde yeniden tesis etmede etkili olması ve enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde düşürmeye yardımcı olması pek olası değil.

Moody's bu yılın ikinci yarısında ve gelecek yıl kademeli bir ekonomik yavaşlama bekliyor. Kredi derecelendirme kuruluşu 2022 ve 2023 yılları için sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 2 reel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) büyümesi öngörüyor. Moody's, B3 seviyesindeki risklerin dengeli olduğu görüşünü yansıtacak şekilde ülkeye ilişkin görünümünü "negatif"ten "durağan"a yükseltti.

DW/ SSB, HT

YORUMLAR
500
Disney+'ın Türkiye'deki abone sayısı ortaya çıktı! Disney+'ın Türkiye'deki abone sayısı ortaya çıktı! 2022 Türkiye'de Yılın Elektrikli Otomobili Finalistleri belli oldu! 2022 Türkiye'de Yılın Elektrikli Otomobili Finalistleri belli oldu!
Kaynak: Deutsche Welle

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü - Son Dakika

Bu haber Deutsche Welle tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Deutsche Welle tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Deutsche Welle kurumudur.

Son Dakika
14:27 Meral Akşener'in elini ısıran sokak köpeği kurtarılamadı
13:46 Doktor Erol Köse'den dekolte elbiseyle sahne alan eski sevgilisi Gülşen'e tepki: Yeşilçam p..noları 70'lerde Türk sinemasını bitirmişti
13:43 Şoförünü katlettiler! Taşkınlık çıkardığı için dışarı atılan gençler ve arkadaşları gece kulübü patronuna pusu kurdu
12:58 İzmir'de vahşet! Dayaktan kaçan Hanife, terminalde kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
12:51 Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
12:36 Bakan Kirişci duyurdu! Milyonlarca liralık tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatacak
12:23 KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntülere muhalefetten tepki! Kim bu Arap şahıslar?
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurucularına mektup: Seçimlerde bir kez daha desteğinize talibiz
13:56 Kılıçdaroğlu, gençlere vaatlerde bulundu: Çalınan hayalleri iade edeceğiz
12:02 Fazıl Say, Nagihan Alçı kendisini suçlayınca çılgına döndü: Ekrem'i aday maday yaptırtmıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 15:09:17. #1.13#
SON DAKİKA: Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement