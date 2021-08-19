MotoGP'de Malezya Grand Prix'si, Kovid-19 nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Malezya etabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sebep olduğu seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edildi.

Kartal'da ormanda öldürülen polisin eşi, sanığın ağlamasına isyan etti: Katiller de ağlar, hatta en güzel onlar ağlar